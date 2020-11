Salgono a 186 i positivi di Fiumicino - Terzo Binario News

Secondo il nuovo aggiornamento sul numero di persone positive nel nostro Comune che quotidianamente mi fornisce la Asl Rm3, salgono di dieci rispetto a ieri: ben 186 nella giornata di oggi”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Come detto già ieri – aggiunge – la situazione è preoccupante e ognuno di noi, mai come prima, è tenuto a fare la propria parte rispettando tutte le prescrizioni indicate dagli organi sanitari per la prevenzione dei contagi: distanziamento, uso delle mascherine, igienizzazione delle mani, limitazione degli spostamenti non necessari.

In attesa, si spera, che le nuove direttive dell’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Conte portino risultati in tempi brevi”.