Saldi oggi a Roma: al via gli sconti, caccia all'occasione - Terzo Binario News

Iniziano oggi i saldi a Roma e nel Lazio: è infatti stata fissata in sabato 4 gennaio la data di avvio per gli sconti (che dureranno sei settimane, come annunciato da Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo economico e alle Attività produttive).

Abiti, scarpe, accessori: sarà caccia all’occasione. Anzi all’occasionissima. Dove? Nelle classiche vie dello shopping come all’interno dei centro commerciali. Senza dimenticare la possibilità degli acquisti on line.