Sala mostre virtuale a Tarquinia - Terzo Binario News

Da quasi un anno e mezzo il mondo della cultura e delle mostre d’arte ha subito uno stop forzato per colpa della pandemia causata dal Covid. Mesi e mesi senza mostre, con musei e spazi espositivi chiusi nel rispetto delle direttive ministeriali.

Il virtuale è sceso in campo per aiutare l’arte, sono state tantissime le attività digitali che hanno spostato le location fisiche sulla rete per permettere alle persone di poter visitare i musei e tenere vivo l’interesse nel mondo dell’arte.

Il Comune di Tarquinia, da sempre noto per la sua vena innovativa, ha una sorpresa da svelare. Dopo la presentazione del nuovo portale turistico con il viaggio in mongolfiera digitale sul cielo della cittadina tirrenica, l’assessore al turismo, Martina Tosoni, presenta un nuovo strumento innovativo che apre le porte della città Patrimonio Unesco all’arte.

Una sala mostre virtuale per accogliere artisti locali e provenienti da tutto il mondo grazie ad una struttura realizzata in realtà virtuale, da Skylab Studios, dove poter organizzare mostre e personali di pittura, fotografia e video. Una novità assoluta che vuole proiettare Tarquinia tra le città amanti dell’arte e dei suoi protagonisti.

A tenere a battesimo la sala mostre virtuale sarà la storica manifestazione: Io Pittore per caso.

Sarà proprio la ventennale manifestazione, con una speciale edizione “virtuale”, ad aprire le porte dello spazio espositivo virtuale realizzato dall’amministrazione di Tarquinia.

Sono 26 opere realizzate da altrettanti “pittori per caso” sotto la direzione del CAG Centro Aggregazione Giovani di Tarquinia, per aprire le porte al futuro e portare nelle case dei cittadini e di tutti gli appassionati questa e molte altre mostre.

Al momento, infatti, il Comune sta già lavorando alla costruzione di un calendario che vedrà lo spazio allestito da opere di artisti provenienti da tutta Italia e non solo.

Tarquinia apre le porte all’arte con innovazione e con una Sala Mostre pronta ad ospitare gli artisti che ne faranno richiesta.

Uno spazio innovativo fruibile da qualsiasi device senza dover scaricare nessuna app. Basta un semplice click per essere indirizzati da subito dentro la Sala Mostre con la possibilità di effettuare la visita anche in realtà virtuale. Un potente strumento facile da condividere sulla rete tramite il portale turistico, ma anche tramite i principali social network e via whatsapp.

“Uno strumento con un potenziale enorme. – dice Leonardo Tosoni art director di Skylab Studios e ideatore della Sala Mostre Virtuale – Tarquinia vive di arte da oltre 3000 anni e questo era un atto dovuto alla storia e al patrimonio lasciato in eredità dagli Etruschi. Lo spazio virtuale sarà fruibile 24 ore su 24 e la sua conformazione innovativa permetterà alla cittadina di promuovere se stessa e gli artisti che verranno ospitati. Entrando nella Sala sarà possibile anche di aprire una delle porte presenti per trovarsi in pieno centro storico e iniziare una passeggiata virtuale e spostarsi tra le bellezze del territorio sfruttando le mongolfiere virtuali presenti nel cielo di Tarquinia”.