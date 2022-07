Sagre in collina: da venerdì ad Allumiere protagonista il cinghiale, a Tolfa di scena il tartufo • Terzo Binario News

I due centri propongono tutte e tre le sere degli spettacoli

Un weekend collinare all’insegna delle Sagre, che tornano ad essere protagoniste dell’estate dopo i periodo bui per il Covid. E si comincia già da venerdì.

Ad Allumiere è la volta della XIV Sagra del Cinghiale e dei Sentieri dell’Allume, a cura della contrada del Ghetto, che si tiene a piazzale Moroni, sotto l’ingresso del Faggeto. Si comincia l’8 con la gara di canto “Insieme in Musica”, per la direzione artistica di Max Petronilli. Il sabato tocca al trio Soreta e Gomorra, domenica ai Kosacustika. Sabato e domenica possibili escursioni guidate al Faggeto e all’Eremo della Trinità. Naturalmente per tutte le serate offerta enogastronomica di prodotti tipici, in cui il cinghiale è principale protagonista. Gli stand gastronomici aprono alle 19 e sabato e domenica anche alle 12, info e prenotazioni 349 1983146, 3287041748.

Ottimo cibo e divertimento anche a Tolfa, dove piazza Vittorio Veneto ospita la Sagra del Tartufo, organizzata dal rione Sughera.

Venerdì sera la musica e l’energia di Vasco Rossi con i Doppio Senso Tribute Band Vasco Special guest: Alberto Rocchetti. Sabato alle 21.30 il Centro Artistico Balletto di Marilena Ravaioli ripropone il saggio spettacolo Cinderella già rappresentato con grande apprezzamento martedì al Claudio. Dopo dj set per ballare in piazza. Domenica alle 16 si terrà un torneo di calcio balilla all’Unione Sportiva, in memoria di Gabriele Ferlicca, giovane tolfetano scomparso anni fa in un incidente stradale.

Info e prenotazioni cena (che costa 20 euro menù adulti, 10 bambini): 3476913068 o 076693474.