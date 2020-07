Sagra del Tartufo ad Allumiere targata Polveriera - Terzo Binario News

“Dopo tanta attesa dovuta all’emergenza, finalmente anche quest’anno

torna la sagra organizzata dalla Storica Contrada Polveriera. L’1 e 2

Agosto infatti ci sarà presso la piazzetta Agostino Chigi, nel cuore

di Allumiere, dietro piazza della Repubblica, la Sagra del Tartufo e

degli Antichi Sapori.

Come si nota già dal nome questa edizione presenta tante novità, a

partire dall’ingrediente protagonista che quest’anno sarà sua maestà

il Tartufo.

Andare a tartufi è una delle attività principali degli allumieraschi

nel tempo libero ed il tartufo nero è uno degli ingredienti della

tradizione più raffinato e ricercato. E’ sempre stato presente nel

menu della sagra, ma quest’anno non poteva che diventarne il principe

indiscusso.

Tutte le specialità sono rigorosamente fatte a mano dalle cuoche della

contrada, riportando gli avventori, attraverso i loro sapori, nel

mondo di una volta, fatto di semplicità e cose buone.

Ma oltre al cibo ci sarà anche tanta musica, con Alice Papa,

vincitrice di The Voice of Italy 2016, e Manolo, autentico piano-bar

dal divertimento assicurato, ad alternarsi nelle due serate,

intrattenimento per bambini, passeggiate in groppa ad uno degli asini

protagonisti del palio, mostra fotografica sulla storia della contrada

a cura dell’associazione fotografica “Click”, proiezione dei palii

vinti dalla Contrada Polveriera e tanto altro.

Il tutto all’ombra di un meraviglioso palazzo del XVII secolo, il

Palazzo Camerale, costruito nel 1580 per accogliere i vari papi che

venivano in visita alle miniere di allume di Allumiere, un piccolo

paese rinascimentale incastonato fra i Monti della Tolfa, in provincia

di Roma, con una vista verso mare dal nostro Belvedere che fa perdere

lo sguardo fino in Corsica nei giorni particolarmente tersi.

L’ingresso è gratuito e la prenotazione per la cena obbligatoria.

L’intero evento rispetterà le vigenti norme anti-Covid19, garantendo a

tutti la massima sicurezza.

Per tutte le informazioni si può visitare la pagina Facebook

https://www.facebook.com/Sagra-del-Tartufo-e-degli-Antichi-Sapori-239657849567180/

oppure la pagina Instagram contrada_polveriera.

Per le prenotazioni sono a disposizione i numeri di Giovanni

3286460523 e Nicole 3279578673.

La Storica Contrada Polveriera è pronta ad accogliervi a braccia

aperte al grido di: “Distanti il giusto, uniti nel gusto!”