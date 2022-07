Sagra del Gignale, fine settimana tra rock e gastronomia a Canale Monterano • Terzo Binario News

A Canale Monterano sarà un fine settimana all’insegna del divertimento, musica ed enogastronomia.

Ritorna la Sagra der Cignale, organizzata dall’ Antica Condrada La Carraiola, autrice di feste sempre in grande stile, concentrate sulla buona cucina. Infatti da venerdì prossimo fino a domenica, si terrà una festa tra le più tradizionali a Canale Monterano, dove dopo due anni, causa covid, si ritorna a celebrarare la tradizione. Una festa suggellata da concerti musicali, giochi per bambini e un ricco menù in cui prevale il cinghiale.

“Ci tenevamo a riproporre una sagra che raccoglie molte persone, soprattuto quelli che sono sul litorale , romani e non a cui piace la cucina casareccia -hanno detto gli organizzatori – quindi siamo contenti di rivederci tutti insieme all’insegna del divertimento e della cucina tipica” . Dall’ 8 al 10 luglio, a Canale Monterano, come recita lo slogan della manifestazione : ” La Sagra der Cignale è la più rock dell’estate”