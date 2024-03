Sagra del Carciofo, l'Anfi contro palazzo Falcone: "Evento pagato da noi, a Ladispoli vessati per gli stalli" • Terzo Binario News

“Anche quest’anno gli Ambulanti Fieristi hanno versato oltre 150 Mila euro alla Sagra del carciofo di Ladispoli, per il pagamento dei posteggi…

Praticamente la manifestazione è stata pagata dagli stessi operatori , in quanto l’amministrazione comunale ha sempre caricato tutti i costi organizzativi sul prezzo dei posteggi.

Per non parlare del contributo a fondo perduto destinato alla Sagra, che la Regione Lazio concede al comune per organizzarla.

Chiediamo la revisione delle tariffe obbligatoriamente in quanto, non è possibile andare avanti così, con costi insostenibili da parte nostra… ma la vessazione continua”.

Il Presidente A.N.F.I.

Associazione Nazionale Fieristi Italiani

La stessa Anfi fa sapere che è stata inoltrata un richiesta di incontro a palazzo Falcone e che la questione è stata portata anche in commissione regionale.