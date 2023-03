Sagra del Carciofo, come cambia la viabilità di Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che, in occasione della Sagra del carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli dal 14 al 16 aprile, cambierà radicalmente la viabilità.

Dalle ore 5:00 del 14 aprile alle ore 5:00 del 17 aprile:

vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione sull’intera Via Ancona e Via Odescalchi e Viale Italia ( per quest’ultimo è consentito l’attraversamento dalle strade che lo intersecano ad esclusione di Via Fiume)

• Interdetta la circolazione su Via Fiume tratto compreso tra Via Trieste e Piazza M. Marescotti

• Via Trieste tratto compreso tra Via Fiume Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Venezia tratto compreso tra Via Fiume e Via Odescalchi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Via Trento tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Via Duca degli Abruzzi tratto compreso tra Via Trieste e Via Tento è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

• L.go delle Capitanerie di Porto (rotonda Via Flavia) è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

• Via Lazio tratto compreso tra Via Regina Margherita e il Civico 67 della stessa Via è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi autorizzati ovvero i camion refrigerati degli espositori di Piazza dei Sapori;

• Via Regina Margherita tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria è interdetta la circolazione e la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko e veicoli autorizzati;

• Via Amalfi lato ferrovia tratto compreso dal cancello ferroviario fino a 30 mt circa sulla sua destra è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi degli espositori Viale Italia muniti di autorizzazione;

• Via Amalfi tratto compreso da Via Trieste e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Piazzale Roma ;

• Via Taranto tratto compreso tra Via Suor Maria Spinelli e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Via Taranto ad esclusione mezzi servizio urbano , polizia, soccorso , Tekneko ;

• Istituito l’obbligo di svolta a destra sul ponte Bitti per i veicoli provenienti da Via Roma ;

• Istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso lungomare Mare Regina Elena per i veicoli provenienti da Via Duca degli Abruzzi ad esclusione dei mezzi di Polizia e Soccorso ;

• Via Flavia tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi è interdetta la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ambo i lati;

• Istituito l’obbligo di svolta a destra o proseguire dritti su Via Flavia altezza Ponte Bitti;

• L’area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi è interdetta alla circolazione dei mezzi di linea Cotral , gli stessi si attesteranno al parcheggio di scambio della Settevene Palo Nord;

• Vietata la sosta e la fermata con obbligo di rimozione dinanzi alle barriere, transenne e/o New Jersey posti agli accessi all’area fieristica.