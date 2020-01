Sagra del Carciofo 2020: i parametri imposti dal comune di Ladispoli - Terzo Binario News

LA determinazione dirigenziale n. 93 del 20/01/2020 comprende l’avviso pubblico per l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanee dei posteggi disponibili nell’ambito della 70^ Sagra del Carciofo Romanesco edizione 2020 che si svolgerà nei giorni 17/18 e 19 Aprile 2020

“Si informano gli operatori commerciali interessati a partecipare alla 70^ Edizione della Sagra del Carciofo:

1. che l’Ufficio Sagra provvederà all’assegnazione dei posteggi fino alla concorrenza degli spazi disponibili meglio indicati all’art 1 del presente avviso nel rispetto dei principi di sicurezza generale, dei passaggi pedonali e dei posteggi riservati ai disabili, ai mezzi di soccorso etc.

2. che in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di antiterrorismo, e tenuto conto del nuovo plateatico della 70^ Sagra del Carciofo romanesco gli operatori commerciali e/o espositori, utilmente collocati in graduatoria, non potranno ottenere l’assegnazione dello stesso posteggio occupato nelle edizioni precedenti; 3. che, al termine dell’assegnazione dei posti nel caso di sussistenza di posteggi, resisi vacanti per mancata ottemperanza degli obblighi relativi al pagamento dei canoni stabiliti o per rinuncia del posteggio da parte di alcuni assegnatari, l’Ufficio Sagra provvederà ad assegnare d’ufficio i posteggi liberi agli operatori commerciali successivamente classificati in ordine di graduatoria, in sostituzione dell’istituto della spunta non applicabile per ovvi motivi di sicurezza;

Art.1 AREE DESTINATE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI PARTECIPANTI

1.1 Gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, saranno collocati in via Ancona e via Odescalchi fino alla concorenza del numero complessivo di 173 posteggi di cui:

• 5 riservati alla vendita di porchetta in Piazza Rossellini.

• 5 riservati ai titolari dei box del mercato giornaliero che insiste nel tratto di strada di Via Ancona e di Via Odescalchi.

• 2 riservati agli operatori economici, titolari di licenza commerciale per la vendita di prodotti ortofrutticoli, operanti in altri comuni;

1.2 Gli espositori di prodotti vari saranno collocati fino alla concorrenza dei 10 posteggidisponibili in Piazza Marescotti;

1.3 I coltivatori diretti di carciofi, saranno collocati in:

• Piazza Rossellini, esclusivamente per la vendita ed e per l’esposizione delle sculture realizzate con i carciofi stessi; questi sono esentati dal pagamento dei canoni per l’occupazione di suolo pubblico mentre per la raccolta differenziata provvederanno direttamente.

• in prossimità degli ingressi (nord e sud) del plateatico della 70^ Sagra del carciofo, n. 2 coltivatori diretti che espleteranno la sola attività di vendita del carciofo romanesco, precisando che gli stessi sono esentati dal pagamento dei canoni di occupazione suolo pubblico;

• nel tratto di strada di via Trieste, che divide i giardini compresi tra Via Odescalchi e Via Ancona, con la facoltà aggiuntiva di estendersi negli stessi per il posizionamento di tavoli e sedie, esclusivamente i coltivatori diretti che espleteranno le attività di vendita dei propri prodotti e di somministrazione di pietanze a base di carciofo;

1.4 Le Associazioni saranno collocate sul marciapiede di via Ancona, ove lo stesso presenta una maggiore superficie, nel tratto compreso tra via Genova ed il civico n. 70 di Via Ancona e da Piazza Marescotti alla rotatoria compresa tra Via Ancona e Via Odescalchi;

1.5. Potranno presentare domanda per l’assegnazione di eventuali spazi disponibili, esclusivamente gli operatori della “Mostra delle opere del proprio ingegno”, già assegantari di posti in Piazza M. Marescotti;

1.6 I titolari delle attività commerciali di via Ancona, via Odescalchi, Piazza della Vittoria, Piazza Marescotti, partecipanti alla 70^ Sagra del carciofo romanesco edizione 2020, sono tenuti ad esporre la propria merce esclusivamente davanti al loro negozio e non sulla sede stradale.

1.7 Gli operatori del mercato domenicale, ai quali è applicata la tariffa di € 280,00, qualora intendano partecipare alla 70^ sagra del carciofo con un posteggio di dimensioni superiori a 28 mq, verrà inoltre applicata per ogni mq. eccedente la tariffa prevista per la zona ove insiste il posteggio, a condizione che risultino in regola con il pagamento delle somme dovute al Comune fino all’anno precedente alla Fiera, comma 5 art. 5 del Regolamento sulla Sagra;

ART 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica di cui al presente avviso i seguenti operatori economici:

titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche artigiani espositori associazioni produttori agricoli produttori di opere del proprio ingegno; artisti (pittori, fotografi etc..)

titolari di attività commerciali di via Ancona, via Odescalchi, Piazza della Vittoria, Piazza Martini Marescotti; titolari di banchi siti all’interno del mercato giornaliero.

ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno

19/02/2020, a pena di esclusione, avvalendosi del fac-simile allegato al presente avviso, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Nella domanda, completa di marca da bollo di €. 16,00 (sedici/00), il richiedente, oltre ai propri dati anagrafici: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, p. IVA, numero telefonico, e -mail, dati per la fatturazione elettronica, dovrà sottoscrivere, pena l’esclusione, la dichiarazione anch’essa contenuta nel fac-simile di domanda allegato al presente avviso, :

1. di non essere debitore nei confronti del Comune di Ladispoli e di non avere con lo stesso contenziosi in corso;

2. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (per il caso di commercio);

3. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (per il caso di somministrazione congiunta all’attività di vendita di prodotti alimentari);

4. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 67 del D.L.vo n. 159 del 06/09/2011 (antimafia)

5. di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste dalle leggi speciali (art 26 comma 3 del D.Lgs 114/98)

6. di avere la titolarità dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, relativa al settore merceologico che si intende porre in vendita;

7. di non porre in vendita, usare o detenere animali;

8. di non porre in vendita né esporre il prodotto fava;

In caso di società, il possesso dei requisiti sopra riferiti dovrà essere autocertificato da tutti i soci.

Non verranno prese in esame domande pervenute con altre modalità, oltre il termine ultimo di ricevimento sopraindicato nè quelle ricevute precedentemente alla data di pubblicazione presente Avviso;

Il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di accertare il possesso,dei requisiti dichiarati dal richiedente e disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione degli stessi per difetto dei requisiti prescritti.

Il Comune di Ladispoli non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni per inesatta indicazioni del recapito o nel caso di mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART 4 PAGAMENTO CANONI

L’operatore commerciale, utilmente classificato nella graduatoria per l’assegnazione dei posteggi nell’ambito della Sagra del carciofo edizione 2020, approvata da un Commissione all’uopo nominata, dovrà provvedere entro e non oltre il 9 marzo 2019, a pena l’esclusione, al pagamento dei seguenti canoni:

• canone per occupazione suolo pubblico – TOSAP – indicato nella graduatoria definitiva che verrà affissa all’Albo Pretorio, esclusivamente tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo n. IT45C0306905020100000046130, indicando nella causale“TOSAP sagra del Carciofo 2020“;

• canone per il servizio di raccolta differenziata, esclusivamente tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo n. IT45C0306905020100000046130, indicando nella causale“Canone raccolta differenziata Sagra del Carciofo 2020“; suddiviso come segue:

• € 100,00 giornalieri per la raccolta differenziata di rifiuti speciali a carico degli operatori commerciali che vendono e somministrano alimenti e bevande ai tavoli;

• € 70,00 giornalieri per la raccolta differenziata di rifiuti speciali a carico degli operatori commerciali che vendono alimenti e bevande senza somministrazione ai tavoli;

• € 50,00 giornalieri per la raccolta differenziata di rifiuti speciali per i restanti operatori commerciali (abbigliamento, calzature, dolciumi, etc.);

• canone per il pagamento della TARI (tassa sui rifiuti), esclusivamente tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo n.

IT45C0306905020100000046130, indicando nella causale TARI Sagra del Carciofo 2020 , suddiviso come segue:

• € 36,00 complessivi per gli operatori che somministrano alimenti e bevande ai tavoli;

• € 26,00 complessivi per gli operatori che somministrano alimenti e bevande senza somministrazone ai tavoli;

• € 9,00 complessivi per i restanti operatori commerciali.

LE COPIE DEI TRE BONIFICI DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO E NON OLTRE IL 09 marzo 2020, a pena l’esclusione dalla graduatoria, all’Ufficio Sagra al seguente indirizzo e-mail: sagra2020@comunediladispoli.it

Tali bonifici dovranno, inoltre, tassativamente indicare i dati anagrafici dell’assegnatario del posteggio utilmente classificato nella graduatoria di assegnazione a pena l’esclusione dalla stessa di seguito specificati :

cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale, partita Iva;

L’Ufficio Ragioneria provvederà ad accerterà la validità, la completezza dei dati e l’avvenuto incasso di tali bonifici.

Sono esentati dal pagamento dei suddetti canoni:

1. i coltivatori diretti

2. le Associazioni

3. i produttori delle opere del proprio ingegno;

4. gli artisti

I medesimi provvederanno ad effettuare la raccolta differenziata direttamente in proprio.

Art. 4 -RILASCIO FATTURA ELETTRONICA

Gli operatori commerciali, interessati al rilascio della fattura elettronica relativa al pagamento della TOSAP, dovranno fornire al Comune di Ladispoli i dati richiesti dal tracciato ministeriale (in formato.xml) di seguito specificati:

• codice destinatario SDI;

• indirizzo PEC;  Partita Iva;

• codice fiscale

ART. 5- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli operatori commerciali dovranno inoltre presentare, a pena l’esclusione, a corredo della domanda fac simile di partecipazione allegata al presente avviso, la seguente documentazione,:

• copia documento d’identità in corso di validità;

• visura camerale non antecedente a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando da cui si evince la data di iscrizione al rea che dimostra l’anzianità d’azienda;  copia dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica;  permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

La mancanza anche di un solo dei documenti sopra indicati comporterà l’esclusione automaticamente del richiedente dalla manifestazione.

Le Associazioni, qualora non iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Ladispoli, dovranno, inoltre, allegare a pena l’esclusione dalla manifestazione la seguente documentazione,:

• atto costitutivo

• statuto

• documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

Gli artigiani dovranno allegare copia di iscrizione all’Albo degli Artigiani (CCIA) con una data non antecedente a mesi sei

I coltivatori diretti dovranno inoltre allegare copia dell’iscrizione alla CCIA, con una data non antecedente a mesi sei

Gli espositori dovranno inoltre allegare:

• copia del certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio;

• autocertificazione in cui l’impresa dichiari di possedere tutti i requisiti tecnico professionali;

Il richiedente potrà entro e non oltre il termine del 19/02/2020, a pena l’esclusione dalla manifestazione stessa, integrare la domanda con la documentazione eventualmente mancante.

Art: 6 CAUSE DI NON AMMISSIONE AL BANDO Non saranno ammessi a partecipare alla 70^ Sagra del Carciofo:

• gli operatori commerciali che risultino debitori nei confronti del Comune di Ladispoli e/o con un contenzioso in itinere con o stesso.

• gli operatori commerciali che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non risultano in possesso dei requisiti richiesti nello stesso.

Saranno ammessi a partecipare gli operatori commerciali che provvederanno a sanare il debito con il Comune di Ladispoli entro il termine del 31/01/2020, allegando alla domanda la quietanza di avvenuto pagamento.

ART. 7 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Ai sensi dell’art. 61 (Fiere) della L.R. n. 33 del 18/11/99 il Comune assegna ai richiedenti i posteggi disponibili della 70^ Sagra del Carciofo romanesco edizione 2020, secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive maturate nell’ambito delle precedenti edizioni della citata manifestazione, ed a partita di condizioni secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le C.C.I.A.A. posseduta , regolarmente attestato dalla visura camerale.

ART 8 PUBBLICAZIONI

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Ladispoli, nelle sezioni specifiche dal 20 gennaio all’19 febbraio 2020.

Il 25 febbraio 2020 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria con i nominativi degli operatori utilmente classificati e ed assegnatari dei posteggi disponibili nonché di quelli esclusi .

Dal 25 febbraio al 29 febbraio 2020, la suddetta graduatoria resterà aperta per consentire eventuali e pertinenti osservazioni e/o contestazioni o ricorsi alla presente amministrazione procedente.

Il 29 febbraio 2020 sarà pubblicata la graduatoria di assegnazione provvisoria con l’indicazione del numero del posteggio assegnato ed i relativi canoni da pagare;

Dal 02 marzo ed entro e non oltre il 9 marzo 2020, pena l’esclusione dalla manifestazione stessa, gli operatori utilmente collocati nella graduatoria definitiva ed assegnatari di posteggio dovranno procedere al pagamento dei canoni indicati;

Decorso infruttuosamente il termine perentorio del 9 marzo 2020 l’operatore, qualora non abbia ottemperato agli obblighi richiesti dal presente avviso, sarà automaticamente escluso dalla sopra riferita graduatoria;

L’Ufficio Sagra, sulla base dei controlli effettuati dalla Ragioneria comunale sugli avvenuti introiti, eseguirà il riscontro e il controllo incrociato dei suddetti pagamenti.

Entro il 25 marzo 2020 sarà pubblicata la graduatoria ufficiale e definitiva con l’elenco degli aventi titolo ad occupare il posteggio con la stessa assegnato.

SARA’ CURA DELL’UFFICIO SAGRA TRASMETTERE ALL’AVENTE DIRITTO IL DOCUMENTO

AUTORIZZATORIO VIA E-MAIL E/O VIA PEC

ART. 9 RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ogni operatore commerciale è tenuto:

• ad attuare, con la diligenza del buon padre di famiglia, tutte le misure idonee a consentire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, decoro e igiene e nel rispetto della normative vigente, c

• a non occupare con il proprio stand ulteriori spazi rispetto a quello assegnatogli,

• ad evitare che ingombri di qualsivoglia oggetto o mercanzia o deposito di scarti di vario genere sporgano i limiti del posteggio ;

• a provvedere giornalmente a manutenere e pulire l’area presso il proprio stand, differenziando i rifiuti che dovranno essere suddivisi in buste trasparenti movimentabili, di capienza max 25 Kg, e in contenitore di plastica per l’olio esausto qualora utilizzato, come segue:

• UMIDO in buste biodegradabili;

• CARTA nelle scatole;

• PLASTICA in buste trasparenti;

• VETRO E LATTINE in buste trasparenti;

• INDIFFERENZIATO (secco residuo) in buste trasparenti

• OLIO ESAUSTO in un qualsiasi contenitore di plastica

• ad apporre, qualora utilizzate, sulle buste e sul contenitore per l’olio esausto, un’etichetta adesiva, di cui dovrà disporne in concomitanza delle operazioni di installazione del prorpio stand, indicante in modo chiaro e leggibile, i dati anagrafici del titolare ed il numero del posteggio;

• a collocare, obbligatoriamente, i rifiuti differenziati come sopra indicato davanti al proprio banco di vendita, che saranno ritirati al termine di ciascuna giornata della sagra saranno dalla ditta appaltatrice affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti;

• a provvedere a lasciare pulito al termine della Sagra l’area occupata dal proprio stand sgombrandolo di tutti i rifiuti accumulati e differenziandoli secondo quanto detto precedentemente.

Le associazioni, gli artisti e i produttori delle opere del proprio ingegno sono tenuti, durante tutto lo svolgimento della Sagra, a mantenere pulita l’area assegnata, conferendo in appositi contenitori i rifiuti prodotti ed a provvedere allo smaltimento degli stessi presso le sedi appropriate.

I coltivatori diretti sono tenuti, durante tutto lo svolgimento della Sagra, a mantenere pulita l’area assegnata, conferendo in appositi contenitori i residui delle foglie di carciofo o quant’altro di produzione ed provvedere allo smaltimento degli stessi presso le proprie aziende agricole.

Al termine dell’evento qualora pervenissero segnalazioni da parte del Gestore del Servizio Pubblico di Igiene Integrata in merito al mancato adempimento degli obblighi concernenti la raccolta differenziata, l’Ufficio Sagra provvederà ad escludere nella successiva edizione della Sagra del Carciofo Romanesco l’operatore commerciale segnalato.

Tale segnalazione, inoltre, comporterà l’esclusione del soggetto trasgressore da qualsiasi altra manifestazione di interesse, per un anno, che si svolgerà sul territorio di Ladispoli.

ART. 10 MODALITA’ D’ACCESSO E UTILIZZO DELLE AREE DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI, ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI.

L’assegnatario di posteggio è tenuto:

• ad occupare esclusivamente il posteggio assegnato inderogabilmente tra le ore 6.00 e le ore 8.00 del primo giorno di Fiera (17 aprile 2020);

• a comunicare all’indirizzo e-mail dell’ufficio sagra sagra2020@comunediladispoli.it entro il termine suddetto (dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del 17/04/2020) il mancato utilizzo del posteggio assegnato;

• a lasciare libero il posteggio assegnato entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno di Fiera; ART. 11 INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni ed informazioni agli operatori della 70^ Sagra del carciofo romanesco edizione 2020 saranno pubblicate sul sito web del Comune www.comunediladispoli.it e sostituiscono ogni altra forma di comunicazione al riguardo. Tutte le modalità dettate dal presente avviso saranno oggetto di controllo e verifica da parte dell’Ente.

Art 12 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 e s.m.i.

Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003;

I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ladispoli.

F.to La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Manuela Colacchi

ZONIZZAZIONE DELLE AREE E CANONE DI POSTEGGIO GIORNALIERO

localizzazione

tipologia di posteggio

Piazza della

Vittoria

Piazza dei Caduti

Riservate alle attività della Pro Loco.

Per quanto riguarda piazza della Vittoria la Pro-loco può occupare solo il capannone bianco espositivo collocato di fronte alla gelateria.

Piazza Rossellini

Piazza

Marescotti

Aree destinate ai prodotti agricoli, ai prodotti tipici, prodotti dell’artigianato e alla ESPOSITORI

Zone A, B, C, D

Aree destinate a qualunque tipologia di commercio ambulante e differenziate per la diversa contribuzione degli operatori, per la diversa collocazione degli operatori con automezzi di dimensioni superiori alla misura standard (7X4) e o, di dimensioni inferiori, nel rispetto delle norme di sicurezza

Tratto di Viale

Italia tra via

Fiume e via

Palermo

Area destinata all’esposizione di quadri d’autore

Canoni e posteggi

Piazza Rossellini Piazza Marescotti

Posteggi concessi a titolo gratuito a produttori di carciofi ,mentre per quanto riguarda le attività di esposizione, viene applicata la tariffa di € 25,00 al mq (max. 32 mq)

Zone A e D

€ 18,00 per mq fino ad un massimo di mq 28, nei 28 mq sono compresi l’estensione della tenda e l’esposizione dei prodotti.

(per ogni mq in eccedenza alla dimensione standard di mq 28, dovrà essere corrisposta una tariffa pari ad € 36,00)

Zone B e C

€ 25,00 per mq fino ad un massimo di mq. 28, nei 28 mq sono compresi l’estensione della tenda e l’esposizione dei prodotti.

Per ogni mq in eccedenza alla dimensione di mq. 28 dovrà essere corrisposta una tariffa pari ad € 50,00 al mq.

Tariffe speciali

Per attività assimilabili alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicherà la tariffa di € 45,00 al mq nelle zone B, C ed E1, e la tariffa di €35,00 al mq nelle altre zone

Per attività di vendita di ferramenta, utensileria, etc, si applicherà la tariffa di € 25,00 per mq fino a 28 mq, nei 28 mq sono compresi

l’estensione della tenda e l’esposizione dei prodotti, per ogni metro eccedente la tariffa è di € 50,00 al mq.

Si ricorda che quando la richiesta di occupazione supera i 28 mq di suolo pubblico, sulla parte richiesta in più dovrà essere applicata una tariffa doppia, oltre a prevedere che la porzione aggiunta non potrà eccedere i 3 metri lineari, così determinando le dimensioni massime per un posteggio che non potranno superare in lunghezza mt lineari 10 e come Area i mq 40.