Saggi di danza alla Grottaccia di Ladispoli • Terzo Binario News

L’incantevole scenario dello Villa Romana La Grottaccia si prepara ad ospitare di saggi di danza.

Si comincia giovedì 20 e venerdì 21 giugno alle ore 21:00 con NLD Nuovo Laboratorio Danza, con la direzione artistica di Maria Napoli, che metterà in scena ” We are – Noi Siamo – vuole rappresentare la nostra entità, la nostra anima!”.

Un saggio ricco di tanti momenti coreografici, dedicati a città, temi e artisti che si è voluto omaggiare in più rappresentazioni, ognuno nella sua chiave di lettura dove tecnica e qualità saranno in scena grazie ai nostri straordinari docenti/coreografi e allievi.

Musica e Danza e tanta bellissima energia sprigionerà sul palco per coinvolgere e illuminare la serata. Al saggio di Nld due presenze speciali: Gianmarco Petrelli ballerino della scorsa edizione di Amici e ballerino a Sanremo per Alessandra Amoroso che presenterà le serate e Filippo Morani ballerino a Sanremo di Mahmood e trasmissioni televisive di spicco.

Il programma de La Grottaccia, che prevede nei mesi di luglio e agosto tanto teatro con la rappresentazione di opere che porteranno in città associazioni locali e diverse compagnie teatrali attive in provincia, rientra nel cartellone delle manifestazioni estive di Ladispoli, è stato pianificato dall’assessore alla Cultura, Margherita Frappa, in collaborazione con La Valigia dell’attore.