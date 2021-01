Sabato terzo congresso della Rete degli Studenti Medi di Bracciano via Meet - Terzo Binario News

“Ci si salva e si va avanti insieme”: è questo il titolo del terzo congresso della Rete degli Studenti Medi di Bracciano, che si terrà sabato 30 gennaio alle ore 16:30 sulla piattaforma Google Meet.

La Rete degli Studenti Medi è un sindacato studentesco laico, antifascista, contro tutte le mafie, ambientalista, schierato a difesa del diritto allo studio per tutte e per tutti.Contro ogni discriminazione per orientamento sessuale, di genere, nazionalità, religione, appartenenza ideologica e di partito: chiunque può aderire all’associazione, basta frequentare le scuole superiori.

Nel corso di questi tre anni la Rete ha portato avanti numerose attività e progetti, creando spesso momenti assembleari e di confronto, al fine di stimolare il dibattito tra i giovani. Inoltre ha organizzato e preso parte a molte manifestazioni, sia nel territorio ,sia nella regione, schierandosi sempre a favore delle battaglie per la scuola e dalla parte dei diritti dell’uomo e del cittadino.

A Bracciano, poi, è stato di fondamentale importanza il mercatino dei libri scolastici usati, che ha fornito un sostanziale servizio alle famiglie degli studenti e delle studentesse, permettendo loro di acquistare e vendere a minor prezzo i manuali scolastici.

Sul territorio del lago sono circa 60 i ragazzi che hanno deciso di aderire a questa associazione: “Il nostro obiettivo -affermano i rappresentanti della Rete- è quello di estendere la partecipazione al maggior numero possibile di studenti e studentesse, per poter garantire spazi di democrazia e confronto sempre più grandi”.

Nella giornata di sabato 30, dopo gli interventi delle associazioni locali, come il WWF , l’ANPI e la CGIL, e delle istituzioni, sarà eletto il nuovo esecutivo, che proporrà i propri piani e progetti per quest’anno.