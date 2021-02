Sabato raccolta alimentare straordinaria della Prociv al Carrefour di Cerveteri - Terzo Binario News

Giornata di raccolta alimentare quella in programma sabato 20 febbraio. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile sarà infatti impegnato per l’intera giornata davanti al Supermercato Carrefour in Largo A. Loreti n.2 per raccogliere generi di prima necessità che andranno poi a comporre i pacchi alimentari che quotidianamente vengono consegnati alle famiglie maggiormente in difficoltà della città.

“Sin dall’inizio della situazione pandemica, oramai, purtroppo da quasi un anno, la nostra Protezione Civile è impegnata attivamente nel sostegno alla popolazione, senza sosta, cercando di lenire il più possibile le difficoltà che il dramma del COVID ha portato nelle nostre vite – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – una delle attività prevalenti è stata ed è tutt’ora quella della consegna di pacchi di generi alimentari.

Ad oggi sono oltre 2mila e 300 i pacchi consegnati. Ma l’emergenza ancora non è terminata. Per questo, grazie alla disponibilità dei Volontari e del Funzionario Renato Bisegni, sempre pronto a coordinare in maniera eccellente tutta la squadra, sabato saranno impegnati in questa lunga giornata di raccolta alimentare. L’invito alla cittadinanza, per chi può, è quello di donare. L’aiuto di tutti è prezioso”.

Come sempre, si consiglia di donare prodotti a lunga scadenza e non deperibili, come pasta, riso, pomodori pelati, passate di pomodoro, legumi vari (fagioli, piselli, lenticchie, ceci), tonno, olio, biscotti, caffè, latte a lunga conservazione, zucchero, farina, prodotti per l’infanzia. Non donare prodotti freschi e surgelati.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Alessio Pascucci – ringrazio la Direzione e il personale del Supermercato Carrefour e tutti coloro che in tutti questi mesi, con generosità, sensibilità e disponibilità, ci hanno aiutato a non lasciare mai indietro nessuno”.