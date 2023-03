Sabato raccolta alimentare a Cerveteri nei supermercati Coop e Conad City • Terzo Binario News

Gruppo Comunale di Protezione Civile e Cerveteri Runner impegnati in una lunga giornata di solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà economica

Una lunga giornata di solidarietà a Cerveteri. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, insieme alla GS Cerveteri Runners ha infatti organizzato per sabato 25 marzo una maxi – raccolta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà socio-economica di Cerveteri.

Due i supermercati interessati: la Coop di Via Paolo Borsellino, davanti l’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri e il Conad City in Largo Almuneacar.

Come di consueto, sarà possibile donare tutti prodotti a lunga conservazione, quali pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, olio, tonno, legumi in scatola, come fagioli, ceci, lenticchie, piselli, caffè, latte a lunga conservazione, biscotti, merendine e prodotti per la colazione, fette biscottate, succhi di frutta, zucchero e prodotti per l’infanzia, ad esempio biscottini per bambini e omogeneizzati.

Tutti i prodotti raccolti saranno gestiti dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e consegnati alle famiglie in difficoltà economica tramite segnalazione dei servizi sociali.

“La consegna dei pacchi di generi alimentari svolta dalla Protezione Civile Comunale in questi anni per tantissime famiglie di Cerveteri ha rappresentato un importante punto di riferimento – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – la mancanza del lavoro e i rincari sia sulle forniture di luce e gas che della quotidianità in generale hanno complicato ancora di più la situazione economica delle famiglie medie italiane. Pur consapevoli che non sarà certamente il pacco alimentare a risolvere tutti i loro problemi, auspichiamo che questo possa in ogni caso rappresentare un piccolo, ma valido e concreto sostegno”.

“Grazie al lavoro encomiabile di tutti i Volontari e Volontarie del Gruppo Comunale di Protezione Civile e alla partecipazione straordinaria della GS Cerveteri Runner di Loredana Ricci, nella raccolta alimentare di sabato 25 marzo riusciremo ad avere due presidi solidali in contemporanea in due supermercati – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale e Presidente della Commissione Sanità, assistenza, Servizi Sociali e Protezione Civile – con loro e grazie alla disponibilità dei punti vendita avremo la possibilità di raccogliere generi alimentari che serviranno a comporre i pacchi di prima necessità che mensilmente la nostra Protezione Civile consegna a chi ha più bisogno. Sin da ora, a tutti loro il mio più grande ringraziamento e l’invito alla cittadinanza, a chi può, a donare uno o più prodotti lasciandoli ai volontari presenti fuori i supermercati: come sempre, sono certa ci confermeremo essere una comunità solidale”.

Per informazioni o per ogni necessità di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, contattare lo 0689630209, mentre per entrare in contatto con la Base operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile, chiamare lo 0699207060.