Sabato pulizia straordinaria a Torre Flavia con “Scuolambiente” e “Salviamo il paesaggio” • Terzo Binario News

Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord organizzano a Torre Flavia area nord il World Clean Up Day, una giornata di pulizia e di cura dell’Oasi Naturale. L’iniziativa che prende inizio alle ore 9.00 dal Giardino del Fratino, Lungomare dei Navigatori Etruschi Cerenova, si svolgerà con la collaborazione dell’associazione Nautica Campo di Mare, il Rione Cerenova Costa Antica ed Ezio alla Torretta e vede il patrocinio del Comune di Cerveteri e della Città Metropolitana.

La Giornata della Pulizia è una iniziativa mondiale che appunto unisce milioni di volontari, governi e organizzazioni, in 197 paesi e territori, per affrontare la crisi globale dei rifiuti mal gestiti e per contribuire a creare un mondo nuovo e più sostenibile. “Come ogni anno Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio partecipano a questa iniziativa mondiale” Spiega la Presidente dell’Associazione Maria Beatrice Cantieri “Per noi rappresenta anche il momento di ripresa delle attività sul territorio, dopo la pausa estiva. Saranno presenti le nostre mascotte che sono grandi protagoniste con la nuova cartellonistica messa in area in occasione di questo evento, i giovani del nostro Forum oltre che i tanti volontari attivi e anche molti cittadini che hanno a cuore l’area di Torre Flavia nord”