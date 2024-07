Sabato Open Day delle carte di identità a Santa Marinella • Terzo Binario News

Sabato 27 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 si svolgerà l’Open Day, che permetterà ai soli residenti nel Comune di Santa Marinella di poter richiedere un nuovo documento d’identità anche senza l’obbligo della prenotazione.

Basterà seguire le istruzioni fornite dagli uffici preposti e pubblicate sui canali e sul sito istituzionali dell’Ente per poter chiedere il rinnovo o la prima emissione della carta d’identità.

Per ottenere la nuova Carta d’identità ci si dovrà recare presso la sede degli uffici anagrafici, dove si svolgerà l’Open Day, a Lungomare Marconi, 101 in zona Capolinaro.

“Ringrazio il personale comunale – ha affermato il sindaco Pietro Tidei – che si è reso disponibile a realizzare questo servizio con un’apertura straordinaria, che sono certo sarà molto apprezzato dai cittadini.

È già il secondo evento che svolgiamo quest’anno, perché siamo consapevoli che fa comodo a tantissimi residenti poter accedere al servizio nella giornata del sabato mattina e senza dover obbligatoriamente prenotare un appuntamento.

Lo scorso dicembre fu un successo, che andò oltre le aspettative perché in poche ore si rilasciarono oltre una quarantina di nuovi documenti.

E’ intento della Giornata poter soddisfare le tante richieste dell’utenza in questo momento dell’anno e in vista delle partenze per le vacanze estive.

Ricordo che il servizio è disponibile esclusivamente per i cittadini residente nel territorio comunale e per quel che riguarda le carte d’identità per i minorenni, bisognerà che essi siano sempre accompagnati almeno da un genitore e con l’autorizzazione del genitore assente.

Comunque per qualsiasi informazione invitiamo a rivolgersi agli uffici telefonando o consultare i canali web istituzionali”, ha concluso il Sindaco