Sabato open day alla Ladispoli 1 • Terzo Binario News

Tutto pronto per l’Open Day di Sabato 16 Dicembre presso l’IC Ladispoli 1 , a partire dalle ore 10.00 alle 12.00, i docenti e gli alunni accoglieranno i genitori e i bambini per far conoscere la scuola, gli spazi, la biblioteca, i progetti all’interno del PTOF per l’arricchimento dell’offerta formativa basati sull’ Ambiente, Lettura, Legalità Sport, Salute e Benessere, Solidarietà, Recupero, Potenziamento Lingue e i progetti con fondi del PNRR: Mission4-Next Generation Classrooms e Potenziamento Competenze Stem e Multilinguistiche, e ancora progetti legati all’Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, DSA e diversamente abili, per i quali l’istituto negli ultimi anni si e’ specializzato nella didattica e nello stile d’insegnamento, unitamente alla preparazione dei docenti in percorsi universitari.

Tutti i plessi saranno aperti contraddistinti dall’allegria natalizia con musiche e canti per offrire la possibilita’ di trascorrere una mattinata piacevole tra i laboratori educativi dedicati al Natale :

nel PLESSO G.FALCONE in via Castellammare di Stabia all’ingresso gli alunni delle classi quinte si trasformeranno Piccole Guide alla scoperta della nostra scuola e le docenti promuoveranno letture animate , partendo dal piccolo Principe per stimolare la fantasia e ricordare il valore dell’infanzia, con giochi, disegni e coding, letture in biblioteca .

Il PLESSO BORSELLINO che ospita i piccoli allievi, sara’ impegnato nel colorare la Magia del Natale.

Il PLESSO G.RODARI in Via Torino con le docenti della scuola primaria ha organizzato un laboratorio per la costruzione di oggettini natalizi, nella sala mensa,dal titolo “ Santa is Coming to Natale” .

Nel PLESSO G.PAOLO II, in Via Caltagirone che accoglie i piccoli dell’infanzia e gli alunni di scuola primaria, i docenti organizzeranno laboratori sull’ Estro Natalizio.

Nel PLESSO LIVATINO in Via Fratelli Bandiera, alla presenza degli alunni della scuola secondaria di primo grado, i professori oramai gran parte stabili in organico, saranno impegnati in palestra con concerto di Natale diretto dalla prof.ssa Turchetta e nei laboratori Attivamente con la prof.ssa Leoni , Ufficio Postale di Babbo Natale diretto dalla prof.Cassini, con le prof. sse Aloj e Di Palma in Temperamente , invece la prof.ssa di matematica Trinetti organizzera’ un Laboratorio di Geometria, laboratori linguistici in inglese Would you like tea? I love English con le prof. sse Pellegrino e Cristofori

All’interno della scuola saranno allestiti angoli della solidarieta’ per la raccolta Fondi AIL e Telethon con i cuori di cioccolata e sostenere, cosi’ la ricerca contro le malattie genetiche e uno spazio a sostegno della CARITAS Diocesana con oggetti natalizi realizzati dai bambini delle varie classi che ogni genitore potra’ prendere su donazione volontaria.

In questi ultimi due anni, grazie all’impulso della Dirigente Reggente Giovanna Corvaia, i docenti hanno ripreso con passione e determinazione il lavoro educativo e didattico nelle classi con gli alunni e all’esterno con rapporti con gli enti locali, associazioni ed esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa , supportate dalle impeccabili e presenti collaboratrici Marcucci Marina e Elena Di Marco ,dalle coordinatrici di plesso e dalle funzioni strumentali. Un lavoro in team che contraddistingue la scuola di Ladispoli 1 che da sempre si e’ confrontata per crescere nella progettazione e nell’innovazione tecnologica e didattica, volta all’inclusione di tutti nessuno escluso.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria didattica 069911108 oppure via mail

Rmic8d005@istruzione.it