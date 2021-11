Sabato maxi-raccolta alimentare a Cerveteri - Terzo Binario News

Una grande giornata di solidarietà a Cerveteri. Sabato 6 Novembre, per tutto il giorno, davanti i Supermercati Carrefour (in Largo A. Loreti n.2) e CONAD CITY (in Largo Almuneacar) si terrà una maxi raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie di Cerveteri in difficoltà.

Ad organizzarla, il Gruppo Comunale di Protezione Civile insieme alla G.S. Cerveteri Runner di Loredana Ricci, che come di consueto coinvolgerà le sue atlete e atleti in una lunga maratona solidale.

“Tra Gruppo Comunale di Protezione Civile e Cerveteri Runner è nata un’alchimia perfetta – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – insieme in questi mesi hanno portato avanti tantissime iniziative analoghe a questa, riuscendo a garantire a tanti cittadini un aiuto concreto e costante come quello rappresentato dal pacco di generi alimentari.

Sebbene le limitazioni dettate dalla pandemia siano oramai praticamente state azzerate, ci sono ancora tante famiglie che stanno ancora subendo le ripercussioni economiche del lockdown. Tanti padri e madri di famiglia si trovano in difficoltà a causa del lavoro che non c’è più o di redditi che non sono ancora tornati ai livelli precedenti il COVID-19. Per questo, questa straordinaria rete solidale continua ad operare senza sosta, per garantire a tutti un piccolo ma importante contributo sul quale fare affidamento”.

Si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione, quali pasta, riso, pomodori pelati o passate di pomodoro, tonno, olio, legumi in scatola, come fagioli, ceci, lenticchie, piselli, prodotti per la colazione, come biscotti, caffè, latte a lunga conservazione, merendine, fette biscottate, zucchero, farina e sale. Estremamente graditi anche prodotti per bambini, quali omogenizzati e biscottini per la prima infanzia. Non donare prodotti freschi, surgelati o facilmente deperibili.

“Con queste raccolte sappiamo benissimo che non risolveremo tutti i problemi di tutte le persone in difficoltà – prosegue il Sindaco Pascucci – ma speriamo che possa rappresentare per tutti loro un piccolo sollievo. Con l’occasione, oltre a ringraziare ogni singolo volontario impegnato, ringrazio tutto il personale dei supermercati che in tutti questi mesi con grande disponibilità hanno accolto i nostri Volontari, facendoli sentire come in una grande famiglia e allo stesso tempo ringrazio tutti i cittadini di Cerveteri che con straordinaria generosità partecipano ogni volta a queste iniziative, permettendoci di raggiungere dei risultati davvero importantissimi”.

Tutti i prodotti raccolti verranno consegnati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile sotto forma di pacco alimentare. Chiunque avesse necessità o volesse avere maggiori informazioni, può contattare la Protezione Civile Comunale al numero 0699207060.