Sabato Marcia della Pace a Cerveteri - Terzo Binario News

In Ucraina stanno continuando incessanti i bombardamenti dell’esercito russo. È trascorsa più di una settimana dall’inizio del conflitto e le immagini di morte e distruzione provenienti da Kiev ci impongono un momento di riflessione.

👉 Per questo abbiamo organizzato per sabato 5 marzo una manifestazione di pace per esprimere sostegno e solidarietà alla popolazione ucraina e chiedere l’immediata interruzione del conflitto.

📌 L’appuntamento è a partire dalle ore 17:30 in Largo Almunecar, ai piedi della Grande Quercia. Da lì, ci sposteremo fino al Monumento ai Caduti del Parco della Rimembranza.

Potete portare con voi 🕯️ una candela, oppure la 🏳️‍🌈 bandiera della pace (o quella dell’Ucraina) e cartelli con scritte e messaggi di pace ☮️. ⛔NO BANDIERE DI PARTITO.

Seppur all’aperto, vi prego di portare con voi comunque la mascherina protettiva😷 e di attenervi alle indicazioni fornite dagli organizzatori.

Alessio Pascucci