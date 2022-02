Sabato la Pinacoteca di Tolfa ospita la presentazione del libro "Una salita per amore" - Terzo Binario News

Sabato alle 17 la Pinacoteca del Comune di Tolfa ospita l’incontro con la scrittrice friulana Stefania P. Nosnan, autrice di “Una salita per amore”, edito da Ensemble Edizioni con la prefazione della campionessa olimpica Manuela Di Centa.

L’incontro era nel cartellone delle festività natalizie, ma era stato annullato per l’emergenza Covid. Sabato l’accesso sarà consentito solo con super Green Pass e mascherina. Saranno presenti la sindaca Stefania Bentivoglio con l’assessora alla cultura Tomasa Pala e la giornalista Cristiana Vallarino.

“È la storia delle Portatrici Carniche, donne forti e coraggiose che non hanno detto di no ad aiutare i soldati che combattevano al fronte, nel momento più difficile della Grande Guerra – dice l’autrice -. Hanno messo a disposizione la loro tenacia e la loro conoscenze della montagna, consapevoli del pericolo che era sempre in agguato. Hanno camminato e scalato le alte montagne friulane con qualsiasi clima. Ringrazio la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessora Tomasa Pala per l’opportunità datami di far conoscere queste straordinarie donne nella bella cittadina di Tolfa.”

Una storia di vita molto intensa, commovente e struggente nella sua drammaticità, ma al tempo stesso condotta dal filo della speranza. Il racconto intreccia una storia d’amore con quella delle Portatrici Carniche, donne ardite e combattive che hanno fatto parte della Prima Guerra Mondiale, restando a lungo nell’ombra e nel silenzio come erano solite essere relegate in quell’epoca.

Stefania P. Nosnan è nata a Udine nel 1970. Per dieci anni ha vissuto nel Lazio, precisamente ai Castelli Romani per poi ritornare alla sua regione d’origine. È diplomata come tecnico dei servizi sociosanitari. È stata titolare di uno studio di webdesigner e realizzazioni website. Dal 2006 è socia di una prestigiosa azienda di consulenze. Dal 2021 è editor presso la Brassotti Agency & Associati di Roma, inoltre, conduce il format televisivo Libri&Dintorni su VideoFashionTv. Fa parte della Commissione Pari Opportunità del suo luogo di residenza. Le sue passioni sono: la fotografia, la lettura, la storia, i viaggi e l’informatica.