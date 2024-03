Sabato la Partita del Cuore a Ladispoli • Terzo Binario News

Al Lombardi la squadra di calcio della Polizia di Stato PolSoccer contro la Nazionale Pugili; l’iniziativa di SOS Villaggi dei Bambini

La squadra di calcio della Polizia di Stato, la PolSoccer, e la Nazionale Pugili, scenderanno in campo, sabato 23 marzo allo Stadio “Lombardi” di Ladispoli, per la Partita della Solidarietà, organizzata da SOS Villaggi dei Bambini.

L’evento, promosso insieme al Comune di Ladispoli, vuole coniugare sport, divertimento e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere tutti insieme i progetti che l’Organizzazione porta avanti attraverso i suoi Programmi e Villaggi SOS presenti in Italia, a favore dei bambini e dei ragazzi più vulnerabili, privi di cure familiari o a rischio di perderle, affinché possano crescere in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

L’appuntamento del 23 marzo non sarà solo un’occasione per mettere in scena una festa dello sport. La partita è destinata, infatti, a essere anche e soprattutto una giornata da vivere all’insegna dell’impegno concreto. Un evento speciale con l’obiettivo di mandare un messaggio di pace e solidarietà per i bambini che vivono in zone di conflitto e di emergenza.

“Siamo convinti che lo sport sia una delle chiavi per consentire lo sviluppo armonioso di bambini e ragazzi, per favorire l’aggregazione sociale, incoraggiare la partecipazione attiva nella comunità. Lo sport insegna a conoscere sé stessi, impegnarsi, aiutare i compagni e rispettare gli avversari. Per questa occasione, contiamo sulla partecipazione di tutti i cittadini e delle scuole alla Partita della solidarietà, perché il sostegno verso i bambini e i ragazzi più vulnerabili è una tematica importante che merita di essere affrontata nella vita di tutti i giorni, con profonda cura e assoluta attenzione” ha dichiarato Francesca Landi, Responsabile Comunicazione Esterna di SOS Villaggi dei Bambini.

Sport, divertimento, condivisione e solidarietà saranno le leve di questa giornata di festa, in cui a vincere saranno soprattutto i valori di impegno, fiducia e futuro, che da sempre animano SOS Villaggi dei Bambini. L’Organizzazione, infatti, si impegna costantemente a lasciare un impatto positivo sul presente e sul futuro dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che sostiene e accompagna, nonché sulle loro comunità.

Tra i protagonisti, oltre ai giocatori, anche la Lamborghini della Polizia di Stato, che in questa occasione verrà esibita al pubblico e siamo certi catturerà l’attenzione di bambini, ragazzi e amanti delle quattro ruote. Ma non solo. Saranno presenti anche la squadra cinofila e la squadra degli artificieri della Polizia di Stato.

L’ingresso allo Stadio sarà gratuito. Cittadini e spettatori potranno sostenere SOS Villaggi dei Bambini con un’offerta volontaria e libera.