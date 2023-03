Sabato la Fiera dei Saperi e dei Sapori di Cerveteri, partito il conto alla rovescia • Terzo Binario News

Iniziativa promossa dal Comune di Cerveteri con l’ottimo lavoro della Delegata Pietrolati

Tutto pronto a Cerveteri per la prima edizione della Fiera dei Saperi e dei Sapori, evento promosso dall’Amministrazione comunale di Cerveteri, con l’ottimo lavoro della sempre attiva Delegata alle Politiche di Promozione Economica Arianna Pietrolati, insieme all’Associazione 3.0.

L’appuntamento in Piazza Aldo Moro è fissato per sabato 1 aprile, a partire dalle 09:00 di mattina fino alle 19:00.

Aziende locali esporranno i propri prodotti legati all’enogastronomia e artigiani di pregio porteranno con se quei prodotti che consentono loro di creare prodotti unici ed originalissimi. Spazio dunque ad artigiani del legno, delle stoffe, di gioielleria: dalle ultime informazioni certe, sono più di 50 gli stand presenti.

Non mancheranno inoltre laboratori creativi e piacevoli momenti di intrattenimento.

Non rimane altro dunque a Cerveteri che contare i giorni che li separano dalla prima edizione della Fiera dei Saperi e dei Sapori, in programma il 1 aprile in Piazza Aldo Moro.