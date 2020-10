Sabato e domenica bimbi protagonisti al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Nel weekend del 24 e 25 ottobre l’Associazione Zip_Zone d’Intersezione positiva organizza due giornate di attività artistiche e ricreative dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie ospitate nella suggestiva location del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Gli eventi speciali al Castello sono sostenuti da Poste Italiane.

SABATO 24 OTTOBRE alle ore 15 il Castello si animerà con il “Laboratorio Creazioni d’autunno” di Roberto Capone, un’attività ludica di libera immaginazione in cui i bimbi saranno accompagnati in un processo creativo grazie all’utilizzo di materiali naturali.

Alle 16 andrà in scena lo spettacolo “Il Circo in valigia” di e con Gianluigi Capone: un clown, alcuni oggetti in una valigia e una buona dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente.

Piccole storie che nascono da acrobazie, giocolerie, musica dal vivo, per giocare con i pensieri, le idee, i sogni. A seguire, alle 17.30, incontro/laboratorio con Roberto e Gianluigi Capone che sveleranno i segreti del dietro le quinte.

DOMENICA 25 OTTOBRE alle ore 15 si terrà il “Laboratorio creazioni d’autunno” attività ludica a cura di Zip_Zone e alle ore 16 andrà in scena lo spettacolo “Plutone e Proserpina” di e con Francesco Picciotti: un signore, con un cappello e una valigia, racconterà una storia antica, usando solo qualche oggetto e le sue mani. Dalla sua valigia sbucheranno marionette, burattini, cappelli, fiori e fulmini per rivivere insieme la storia di Proserpina. Un mito, una delle più antiche storie d’amore, quella tra il dio delle profondità e la giovane figlia della terra, che parla del continuo rinnovarsi della natura e di come a ogni morte segua una rinascita, a ogni fine un nuovo inizio.

Le attività ludiche e lo spettacolo saranno a titolo gratuito e a ingresso contingentato come previsto dalle norme anti Covid.

Tutte le attività sono rivolte a bambini dai tre anni in su.

Prenotazione obbligatoria inviando adesione a zipzone.art@gmail.com