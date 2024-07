Sabato e domenica a Ladispoli, Montalto, Pescia, Riva dei Tarquini e Fregene Marevivo è con i cagnoloni del Sics • Terzo Binario News

Sensibilizzare di cittadini, turisti e amministratori locali sul fenomeno del littering, ossia l’abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti

“Nell’ambito della campagna nazionale di Marevivo “Piccoli Gesti Grandi Crimini” – realizzata insieme a BAT Italia, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – prosegue la collaborazione con la Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) per sensibilizzare cittadini, turisti e amministratori locali sul fenomeno del littering, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti come bottiglie di plastica, tappi, scontrini e così via.

Un “piccolo gesto”, che a volte viene compiuto in maniera naturale e può apparire trascurabile, causa in realtà gravissimi danni all’ambiente e soprattutto al nostro mare. Il filtro di sigaretta, infatti, è uno dei rifiuti più nocivi, perché è composto da acetato di cellulosa, un materiale non biodegradabile che si sgretola in migliaia di microplastiche, minacciando l’ecosistema marino e i suoi organismi viventi.

Per questo è necessario informare i cittadini sull’importanza di adottare buone pratiche anche in spiaggia e nel corso di tutta l’estate, il sabato e la domenica, operatori e volontari si raduneranno nei litorali del Lazio – a Montalto, Pescia, Riva dei Tarquini, Fregene, Ladispoli e Sperlonga – e della Puglia – a Margherita di Savoia e Vieste – per distribuire posaceneri portatili ai bagnanti, ma soprattutto per farli riflettere sui rischi legati all’abbandono dei mozziconi per terra.

Venite a trovarci e scendete in campo con gli amici a quattro zampe della SICS, per aiutarci a diffondere il messaggio che ogni “piccolo” gesto può essere di “grandissimo” aiuto per l’ambiente”.

MAREVIVO E SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO