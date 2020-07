Sabato alla Legnara di Cerveteri Antonio Rezza e Flavia Mastrella i “7-14-21-28” - Terzo Binario News

Un duo artistico unico nel panorama teatrale italiano. Istrionici, profondi, intensi, originali, innovativi, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, insigniti del Leone d’oro alla Carriera per il Teatro alla Biennale di Venezia del 2018, rappresentano una delle massime espressioni del palcoscenico e del teatro.

Sabato 25 luglio, alle ore 21:30, saranno protagonisti al Parco della Legnara a Cerveteri con lo spettacolo “7-14-21-28”, una straordinaria performance fatta di sfumature, di significati, tra amore e libertà individuali, una spirale di avvenimenti senza inizio né fine, a volte visionarie, al limite dell’onirico.

In scena, Antonio Rezza con Ivan Bellavista. Lo spettacolo è scritto da Antonio Rezza che si muove nell’Habitat di Flavia Mastrella. Assistente alla creazione, Massimo Camilli, luci e tecnica di Daria Grispino. Organizzazione generale a cura di Stefania Saltarelli.

L’ingresso prevede il pagamento di un biglietto di 10euro. I tagliandi sono già in vendita presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro. Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 0699552637, 3534107535 e 3270168318 Biglietti in vendita anche la sera stessa dello spettacolo.

Gli accessi al Parco della Legnara, che nel rispetto delle norme anti-covid è scelta quest’anno come unica arena degli spettacoli estivi di Cerveteri, saranno contingentate.

È fatto obbligo al pubblico indossare la mascherina sino al raggiungimento del proprio posto a sedere e in tutti gli spostamenti all’interno del Parco.

“Il mondo dello spettacolo e dell’arte sta vivendo un momento difficilissimo. Concerti, eventi teatrali, saranno purtroppo gli ultimi a ripartire a pieno regime. Noi, come Amministrazione comunale, abbiamo lavorato affinché nonostante le limitazioni Cerveteri potesse avere la sua Estate Caerite ed è per noi davvero un grande onore poter avere in cartellone due grandi artisti come Antonio Rezza e Flavia Mastrella – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – tra l’altro sono per noi una conoscenza già nota, in quanto alcuni anni fa abbiamo avuto la comicità dello spettacolo “FrattoX” all’interno dell’Etruria Eco Festival, quella che oramai da 13anni rappresenta la kermesse più attesa da tutti i cittadini. Sono certa che l’intensità, l’espressività e l’originalità di questi straordinari artisti sapranno interessare il pubblico, che potrà così trascorrere nella nostra città una serata all’insegna della qualità”.