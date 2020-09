Sabato a Cerveteri apre NoiNet Store - Terzo Binario News

Sabato 12 settembre 2020, Si inaugurerà il primo Noinet Store d’Italia. Sarà davvero una grande novità, un concentrato di servizi tecnologici a servizio di Soci e Clienti Noinet. Sarà possibile conoscere più da vicino il mondo di Noinet , una realtà che sta diventando sempre più grande offrendo servizi in linea con la convinzione etica che: Internet è un bene comune. Il Flagship Store non è solo un punto vendita, ma un punto di aggregazione e riferimento per tutte le nuove esigenze legate al mondo digitale: dalla Scuola digitale allo Smartworking.

Presso il nuovo spazio sarà possibile acquistare non solo i servizi di connessione ad Internet a larga banda, ma l’intera postazione di lavoro o studio, dalla scrivania al computer e stampante, inclusi ovviamente i servizi di consulenza installazione e assistenza chiavi in mano. Noinet è la rete Internet della gente, dove l’utente non consuma un servizio, bensì si associa ad un progetto, diventando co-proprietario della rete su cui naviga ogni giorno.

Il cammino etico che la società di telecomunicazioni Noinet sta percorrendo, mette al centro dell’attenzione l’interesse della comunità, capovolgendo il rapporto cliente/gestore! Non mancare alla grande festa dell’apertura del NOINET STORE, sabato 12 settembre, in via Ceretana 47 a Cerveteri, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 vieni a conoscere e a scoprire di persona il meraviglioso mondo di NoiNet. Maggiori info ai numeri 06.56567638 anche whatsapp al 335 726 7987 info@noinet.it www.noinet.it.