Sabato 27 marzo raccolte straordinarie al Carrefour e al Maury’s per Cerveteri - Terzo Binario News

Una giornata di solidarietà quella di sabato 27 marzo a Cerveteri.

L’Amministrazione comunale di Cerveteri, insieme al Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinato da Renato Bisegni e alla G.S. Cerveteri Runners, realtà di pregio dell’atletica cittadina ha infatti organizzato un doppio turno di raccolta di generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà colpite dalla crisi economica e occupazionale a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Al Supermercato Carrefour di Largo A. Loreti n.2, Volontari presenti per raccogliere generi alimentari, mentre al Maury’s di Largo Almunecar sarà possibile donare tutti quei prodotti legati all’igiene personale e della casa.

“Prosegue senza sosta il lavoro di assistenza alla popolazione che con la professionalità e disponibilità straordinaria dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile stiamo portando avanti sin da inizio pandemia a sostegno di tutte quelle famiglie che a seguito della crisi pandemica si sono trovate in un contesto di disagio economico – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – in vista della Pasqua e la concomitante istituzione della zona rossa nel Lazio, al fine di rispondere al maggior numero di richieste, sabato 27 si svolgeranno queste due raccolte straordinarie. Anche un solo prodotto donato, è importante per permetterci di continuare ad aiutare chi ha più bisogno. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare tutti i Volontari impegnati e tutta la cittadinanza, che in tantissime occasioni ha dato grande dimostrazione di solidarietà e generosità”.

Nella raccolta alimentare del Supermercato Carrefour si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione e non deperibili, quali pasta, riso, pomodori pelati, tonno, olio, legumi vari, latte a lunga conservazione, caffè, fette biscottate, merendine, prodotti per la colazione in generale, succhi di frutta e prodotti per l’infanzia, come omogeneizzati e latte in polvere.

Possibile donare, per chi lo volesse, anche Uova di Pasqua, che poi la Protezione Civile consegnerà ai bambini e alle bambine delle famiglie già assistite tramite pacco alimentare.

Nella raccolta del Maury’s invece, si possono donare tutti prodotti per il corpo e per la casa, come sapone per le mani, shampoo, bagnoschiuma, igienizzanti, scottex, carta igienica, assorbenti, detersivi per la casa, dentifrici e spazzolini.