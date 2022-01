Sabato 22 gennaio ultimo Open day al Cardarelli di Tarquinia - Terzo Binario News

L’Istituto “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia apre le sue porte per l’ultimo open day, che si terrà il 22 gennaio 2022 dalle ore 10.30 alle 12.00 alla sede centrale e al Lido saranno disponibili laboratori, workshop e un aiuto per le iscrizioni: la segreteria infatti sarà aperta il giorno 20 dalla mattina fino alle ore 15.00, venerdì fino alle ore 16.00 e sabato mattina.

“Anche questo anno siamo arrivati alla fine di questo intenso periodo” afferma il Dirigente Scolastico Laura Piroli.

“I nostri appuntamenti, infatti, sono sempre un’esperienza per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado, perché ruotano intorno a laboratori che non fanno solo conoscere le discipline caratterizzanti ogni corso di studi, ma danno l’opportunità di sperimentare diversi metodi di lavoro”.

Il 22 offrirà l’occasione a tutti di confrontarsi con la lingua greca e latina, di fare esperimenti al CardaLab al Lido e all’AgriLab in Centrale, di disegnare col software CAD, di conoscere meglio il mondo e la Rete internet.

“Sono convinta che, anche in questo modo, i ragazzi possano conoscere davvero la nostra realtà educativa e così poi prendere una decisione ragionata e consapevole per il futuro. Certo, nella scelta della scuola superiore sono molti i fattori che pesano, non soltanto gli open days, per quanto fondamentali. Spesso i ragazzi e le ragazze hanno già le idee chiare perché hanno avuto modo di conoscerci attraverso i progetti e le attività rivolti al territorio. Il confronto con i compagni fa il resto: il passaparola, d’altra parte, è da sempre uno strumento di diffusione molto potente. Come genitore, inoltre, ritengo che sia importante che anche le famiglie siano informate su quello che ogni polo formativo offre. Al Cardarelli, durante gli open days, c’è uno spazio dedicato proprio a loro per presentare le specificità dei vari indirizzi e gli sbocchi che ciascuno offre. Sui due fronti , studenti e famiglie , l’obiettivo che si persegue con le attività di orientamento del Cardarelli è il medesimo: far conoscere la nostra realtà da dentro perché, come dico sempre, conoscere è necessario per scegliere”. Da Lunedì 24 a venerdì 28 gennaio la segreteria sarà a disposizione delle famiglie dalle ore 8.00 alle ore 15.30.