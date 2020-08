Ruota panoramica a Civitavecchia: pubblicato l'avviso - Terzo Binario News

Pubblicato l’Avviso Pubblico per rilascio concessione demaniale marittima per la durata di mesi sei di un’area di metri quadrati 1160 di Piazza della Vita (già denominata Piazzale degli Eventi) per l’installazione e gestione di una Ruota Panoramica.

L’Avviso Pubblico e la relativa modulistica da utilizzare per presentare le candidature potranno essere scaricate dalla sezione “Avvisi Pubblici” del sito istituzionale del Comune di Civitavecchia al seguente indirizzo: http://www.comune.civitavecchia.rm.it/avvisi-pubblici-2020/

Possono partecipare all’avviso tutti gli operatori che ne hanno interesse nel rispetto dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico

Le domande di manifestazione di interesse dovranno essere presentate in conformità a quanto previsto nell’Avviso Pubblico entro e non oltre le ore 12:00 del 15 Settembre 2020 mediante raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, sito in p.le Guglielmotti,7 “