Rubinetti chiusi da Ferservizi, diffida del Comune di Santa Marinella • Terzo Binario News

Alla luce della sospensione improvvisa del servizio idrico, fornito dalla rete di proprietà Ferservizi S.p.A. , che il 16 gennaio ha causato gravi disagi alla comunità, il sindaco Pietro Tidei invia diffida e fa richiesta sulla riattivazione immediata per tutte le utenze interessate: “I residenti del Comune di Santa Marinella e Santa Severa, indipendentemente dalla regolarità o meno della loro posizione amministrativa, non possono e non devono rimanere privi di un bene essenziale e di un servizio di primaria necessità”.

In attesa che vengano chiarite le posizioni contrattuali di ciascun utente, il sindaco Tidei richiede ad Acea Ato2 S.p.a, in qualità di gestore idrico integrato a livello regionale, di tutelare gli utenti, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, soprattutto a danno delle fasce più deboli e di rendersi disponibile per un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale.

Altresì si chiede a Ferservizi S.p.A di individuare soluzioni che garantiscono un servizio efficiente e rispettoso delle normative vigenti. Infine a Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Regione Lazio e Prefettura, si richiede di vigilare sull’operato del gestore e adottare provvedimenti di natura sanzionatoria.

In assenza di un rapido intervento volto al ripristino del flusso idrico, quest’Amministrazione si riserva di assumere tutti i provvedimenti, anche contingibili e urgenti ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000, a tutela della salute e della sicurezza pubblica, nonché di segnalare gli eventuali responsabili alle competenti autorità giudiziarie”.