Rubato il busto di Salvo D'Acquisto dalla scuola, la preside: "Possibile legame con Piacenza" - Terzo Binario News

La professoressa Velia Ceccarelli: “I ladri hanno lasciato un telo a terra”. L’assessore Cenerilli: “Gesto ignobile”

Un furto strano, sembrerebbe simbolico per il modo in cui si è consumato, alla scuola Salvo D’Acquisto da dove è stato trafugato il busto del carabiniere eroe sacrificatosi a Torre in Pietra.

“Fino a ieri sera – racconta la dirigente scolastica dell’istituto Velia Ceccarelli – era tutto in ordine. Io ho lasciato la scuola alle 20 senza alcun problema, poi stamani il collaboratore scolastico mi ha avvertito dell’accaduto e a nostra volta abbiamo allertato i Carabinieri ceriti che sono accorsi sul posto. Di seguito anche la Compagnia di Civitavecchia si è interessata avviando un’indagine”.

Nell’istituto sono presenti le telecamere di sicurezza, che potrebbero far luce sull’accaduto: “Veramente strano quanto successo. A parte il busto non è stato toccato nulla, nessun danno o altro tipo di refurtiva sottratta. Sembra quasi il profilo di un furto su commissione. A terra sono stati abbandonati dei teli che, presumo, potessero servire per portare via la statua. Statua dal valore materiale scarso ma dal valore simbolico importantissimo. Per questo non escludo il gesto volontario, in qualche modo legato ai fatti consumatisi a Piacenza in questi giorni. Però noto negli uomini dell’Arma la volontà di risolvere il caso al più presto, utilizzando i filmati di videosorveglianza” la conclusione della professoressa Ceccarelli.

Stessa eco per la vicesindaco di Cerveteri e assessore alla scuola Francesca Cennerilli: “L’associazione di idee con gli arresti dei militari a Piacenza viene spontanea. Comunque quello compiuto resta un gesto ignobile e ingiustificabile. So che è stata sporta denuncia alla stessa Arma e che le indagini sono in corso. Mi auguro che i responsabili siano individuati e sanzionati al più presto.