Rubano sulla legna da ardere: Striscia la Notizia a Bracciano - Terzo Binario News

Come ogni anno torna il freddo e tornano i furbetti della legna da ardere. Moreno Morello, storico inviato di Striscia la Notizia ha portato la sua troupe in riva al Lago, a Bracciano, per una storica truffa che purtroppo si ripete un po’ in tutta Italia: quello della legna, ovvero annunci più che vantaggiosi in rete che si trasformano in una vera e propria fregatura.

La truffa della legna miete molte vittime, tutte raggirate con un trucco oramai vecchio. Evitare dunque annunci con prezzi troppo bassi e fare attenzione ai camion la cui capienza è visivamente troppo limitata. Ma purtroppo non tutti sanno valutare la portata dei mezzi. Vittime preferite, le persone di città, sicuramente meno esperte rispetto a persone abituate a vivere in campagna, maggiormente a contatto con la natura e con il territorio.

Per questo, l’inviato di bianco vestito, tramite uno stratagemma ha attirato a Bracciano un fornitore furbetto proveniente da Cerignola, dalla Puglia, che come previsto dall’inviato ha fatto una “cresta” di oltre 40quintali sul peso totale.

Sul sito ufficiale della trasmissione il servizio completo andato in onda nella puntata di giovedì 11 novembre: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/la-truffa-della-legna-da-ardere-colpisce-ancora_75464.shtml