Rubano pc in un bar di piazza Venezia: arrestati due peruviani dai Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri del Comando di Roma piazza Venezia hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani di origini peruviane, di 23 e 24 anni, senza fissa dimora, già noti alle Forze dell’Ordine, poiché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

I due non sono sfuggiti ai controlli serrati dei Carabinieri, impegnati a vigilare costantemente sulla sicurezza dei cittadini e dei turisti presenti nella Capitale.

Nello specifico, in via Solferino, un turista italiano, seduto ai tavoli di un ristorante, mentre era intento a consumare il pranzo, è stato derubato del costoso pc portatile che aveva con se, senza rendersi conto dell’accaduto. Fortunatamente per lui a vigilare c’erano i Carabinieri, che hanno notato la scena e sono subito intervenuti, arrestando i due e recuperando il pc.

I due sono stati accompagnati in caserma e trattenuti, mentre la vittima, ha presentato querela presso il Comando di piazza Venezia, ed ha potuto così riappropriarsi del suo pc.

Nelle aule di piazzale Clodio, successivamente, l’arresto è stato convalidato per entrambi e al termine del rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Roma li ha condannati a 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa.

Si precisa che gli indagati devono ritenersi innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.