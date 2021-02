Rubano gioielli e orologi in casa dell'anziana: i ladri hanno tra i 14 e i 15 anni - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano, durante un servizio di perlustrazione notturno, hanno arrestato tre minori di etnia rom intenti a saccheggiare una abitazione.

I tre, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, con il favore delle tenebre, si erano intrufolati all’interno di una abitazione di una anziana 70enne che, fortunatamente, non era presente al momento della loro irruzione.

Sembrava andare tutto per il verso giusto per i tre novelli “Lupin” ma all’uscita dall’abitazione si sono trovati una pattuglia di Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Vittorino che, allertata dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia di Tivoli, su indicazione di alcuni vicini che hanno dato l’allarme.

I tre, colti sul fatto, non hanno accennato neanche alla fuga. Nei loro zainetti sono stati ritrovati tutti i ricordi di famiglia rubati all’anziana signora, ossia gioielli in oro e orologi appartenuti al defunto marito. Messi a disposizione della magistratura minorile, per i tre minorenni si sono aperte le porte di una Comunità restrittiva per minori.

La refurtiva, invece, è stata consegnata dai Carabinieri all’anziana signora che ha ringraziato i militari per aver salvato i suoi preziosi ricordi dalle mani dei tre ladri.

I servizi finalizzati alla repressione del fenomeno dei furti in abitazione, sulla base delle indicazioni ricevute dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli, sono tra quelli su cui sono principalmente impegnati i Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano e, ovviamente, proseguiranno incessanti.