Rubano 50 euro a un ipovedente - Terzo Binario News

Quando hanno capito che l’uomo che stava passeggiando fra via Tuscolana e via Calpurnio Fiamma era un ipovedente, due ragazzi di origine campana, intenti a vendere i loro articoli in strada, dei calzini, ne hanno approfittato e gli hanno prelevato dal portafogli la somma di 50 euro.

La vittima, tuttavia, rivoltasi immediatamente agli investigatori del commissariato Tuscolano diretto da Fiorella Bosco, è riuscita a dare una sommaria descrizione dei due, ricorrendo soprattutto al colore dei capi di abbigliamento indossati dai malviventi, tra l’arancio e il rosso e precisando ai poliziotti che sarebbe stato comunque capace di riconoscere il tono della loro voce.

E’ partita così la ricerca da parte degli agenti che sono riusciti in breve tempo a fermare uno dei responsabili, individuato grazie al colore rosso della sua felpa. A chiudere poi il cerchio intorno al giovane 20enne, originario di Napoli, le dichiarazioni di alcuni passanti che hanno assistito all’episodio e il riconoscimento, da parte della vittima, del loro timbro della voce.

Il giovane è stato quindi denunciato e a suo carico è stato emesso un foglio di via obbligatorio dalla città di Roma della durata di 2 anni.