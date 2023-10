Ruba un portafogli sul bus, Roma Capitale la blocca alla metro Colosseo • Terzo Binario News

Arrestata una borseggiatrice cilena, fuggita la complice

Ieri pomeriggio intorno alle 18.30 una pattuglia della Polizia di Roma Capitale ha arrestato una borseggiatrice di fronte alla stazione metro Colosseo.

Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), durante uno dei consueti controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale, sono intervenuti per una richiesta di aiuto da parte di una coppia, marito e moglie, che aveva appena subito un furto all’interno di un bus ATAC della linea 87.

La donna, in particolare, dopo essersi accorta di essere stata derubata del proprio portafoglio, aveva visto due ragazze scendere di corsa dal bus, riuscendo a bloccarne una davanti l’ingresso della metropolitana.

La pattuglia della Polizia Locale, intervenuta dopo pochi istanti, una volta identificate le persone coinvolte ha accompagnato la giovane presso gli uffici di via Macedonia, dove è stata trovata in possesso anche di un cellulare e diversi monili e gioielli in oro. Per questi ultimi è stato disposto il sequestro probatorio come possibili proventi di furto.

Al termine degli accertamenti la ventottenne, di nazionalità cilena, è stata arrestata con l’accusa di furto e deferita all’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.