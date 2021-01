Ruba pc dall'auto, poi sperona auto della Polizia: l'inseguimento è da film - Terzo Binario News

Beccati a rubare una valigetta – contente un pc, valore mille euro – da un’auto, ha fatto retromarcia, speronando una vettura della Polizia ed è scappato. L’inseguimento, iniziato in via Claudia, è terminato su viale Marconi. È successo alle 14,48 di venerdì 29 gennaio.

Protagonista della vicenda un uomo di 56, di origini bosniache e in compagnia di una minorenne, che è stato arrestato dal personale del commissariato Celio per rapina aggravata in concorso. I poliziotti erano riusciti a risalire all’identità dell’uomo ed erano sulle sue tracce già dallo scorso mese di settembre, quando, lo stesso, dopo aver commesso un furto aggravato su un’autovettura, nel tentativo di guadagnarsi la fuga riusciva a far perdere le proprie tracce allontanandosi a folle velocità tra macchine e passanti; nella fuga solo per un caso fortuito non aveva investito gli agenti che lo stavano inseguendo.

Nell’episodio di ieri, gli agenti sono riusciti dapprima a bloccare l’autovettura e successivamente a proseguire l’inseguimento dei due a piedi, sino a fermarli. H.L., a bordo di un’autovettura e in compagnia della minorenne, ha affiancato un’auto in sosta dalla quale, la complice, utilizzando la collaudata strategia, è riuscita ad infrangere il lunotto anteriore e ad asportare dall’interno il pc.

H.L., 56enne bosniaco, ancora in possesso della refurtiva, è stato arrestato e oltre che per la rapina, dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato. La minore, è stata denunciata per concorso in rapina impropria e riaffidata alla madre.

