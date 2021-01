Ruba merce nascondendola nel passeggino dei figli: ladra arrestata alla Balduina - Terzo Binario News

Ha tentato un furto in un grande magazzino in zona Balduina ma il suo aggirarsi tra i reparti con fare circospetto ha insospettito gli addetti alla sicurezza, che hanno deciso di tenerla d’occhio.

Quando poi hanno notato che la donna, insieme ai due bambini che erano con lei, stava oltrepassando le casse senza pagare la merce che le avevano visto occultare nel passeggino, sono intervenuti e l’hanno bloccata chiamando il 112 NUE, per chiedere l’intervento della Polizia di Stato.

Immediatamente è arrivata la pattuglia in borghese del commissariato Monte Mario, diretto da Marco Messina, che ha trovato gli addetti alla sicurezza mentre discutevano animatamente con la donna che cercava di allontanarsi.

Accompagnata negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito, nascosta nel passeggino gli investigatori hanno trovato merce, priva delle placche antitaccheggio tolte forzatamente dalla donna, per un valore pari a circa 250 euro: lei è stata pertanto denunciata per furto mentre il maltolto è stato restituito al responsabile del negozio.