In una borsa ha nascosto materiale sportivo per un valore di 834 euro. Il tentativo di furto da parte di una algerino, però, non si è concretizzato: è quanto accaduto intorno alle 14 di mercoledì 11 novembre nel negozio “Decathlon“, all’interno del centro commerciale Porta di Roma, in via Alberto Lionello.

Il giovane è stato bloccato e arrestato dalla Polizia.

c.b.