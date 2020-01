Ruba in un negozio e tenta di svaligiare ristorante: arrestato ladro con il piumino rosso - Terzo Binario News

Compie un furto in un esercizio commerciale e prova a svaligiare un vicino ristorante. Arrestato dalla Polizia di Stato un 42enne romano.

Fatale per un 42enne romano, che aveva appena compiuto un furto in un esercizio commerciale in via Valsesia, il piumino di colore rosso indossato grazie al quale le pattuglie del commissariato Vescovio, Salario e del Reparto Volanti, intervenute a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza lo hanno riconosciuto mentre correva in via Montebianco.

Identificato per T.A, 42enne romano, i poliziotti lo hanno arrestato, anche grazie alle dichiarazioni di un condomino che lo aveva visto armeggiare con il piede di porco all’ingresso del ristorante dove gli agenti hanno rinvenuto l’arnese. L’uomo, infatti, aveva provato a mettere a segno un altro furto in un ristorante in via Montebianco.

T.A., già sottoposto alla misura dell’avviso orale e con diversi precedenti di polizia a suo carico, dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria del reato di furto aggravato.