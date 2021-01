Ruba capi di abbigliamento per 800 euro nel nuovo centro commerciale - Terzo Binario News

La merce nascosta nella borsa, l’intervento dei carabinieri: 37enne romana ai domiciliari

Nel pomeriggio di sabato 30 gennaio una romana di 37 anni è stata arrestata dai carabinieri della Stazione Roma Eur, con l’accusa di furto aggravato.

La donna è entrata in uno dei negozi più in voga del momento, nel nuovo centro commerciale di via Laurentina. Lì è stata sorpresa dal personale di vigilanza interna mentre si stava appropriando di capi di abbigliamento, per un valore di circa 800 euro, nascondendoli in una borsa.

I militari, intervenuti su richiesta del personale dell’esercizio, hanno bloccato la ladra e recuperato l’intera refurtiva. La 37enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.