"Rsa San Luigi Gonzaga Ladispoli, si accerti il rispetto delle procedure - Terzo Binario News

Il parente di una ospite chiede perché sia scoppiato il focolaio nella casa di riposo

“Sarebbe bene capire se le procedure all’interno della Rsa San Luigi Gonzaga siano state rispettate”. La domanda se la pone il parente d’una ospite della strutto, a seguito dei casi di Covid che si sono riscontrati l’altro ieri e che, oltre ai pazienti, hanno riguardato anche il personale.

In tutto i positivi riscontrati dalla Asl Roma 4 sono 13 e l’interrogativo è legato al modo in cui il virus è arrivato nella Rsa.

“Qualcosa deve essere andato storto – riprende – perché altrimenti il problema non si sarebbe posto. Appare evidente come nelle altre strutture ciò non sia successo, segno che l’attenzione è stata superiore. Non solo : vuol dire che i protocolli funzionano e devono funzionare anche lì. Nessuno vuole rivivere i drammi che si sono consumati alla Madonna del Rosario oppure al Bellosguardo”.

Infine il dispiacere per una quarantena al contrario : “Non possiamo vedere i nostri cari e al dispiacere si aggiunge la preoccupazione”.