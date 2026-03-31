Rovesciate e colpi di tacco: nuova Masterclass della LanciaGab Soccer Coach • Terzo Binario News

Non una semplice sessione di allenamento, ma molto di più. Un’esperienza da fuoriclasse, continuando a divertirsi con lo spirito e l’allegria di sempre.

Nuova Masterclass speciale organizzata dalla LanciaGab Soccer Coach, di Mister Gabriele Lancianese, tecnico qualificato UEFA B e Mental Coach.

Domenica 12 aprile alle ore 15:00 presso il campo della Rim Sport a Cerveteri in via Claudio Graziosi n.7, “Masterclass – Colpi speciali”, allenamento mirato dedicato ai colpi più spettacolari nel mondo del calcio: rovesciate, colpi di tacco, di testa e tante altre giocate “da funambolo”.

“Le masterclass periodiche stanno proseguendo con ampia partecipazione – ha dichiarato Mister Lancianese – l’appuntamento di domenica 12 aprile sarà dedicato a quelle giocate più spettacolari del mondo del calcio, alle rovesciate, ai colpi di tacco, ai colpi di testa: giocate che i nostri figli avranno sicuramente provato mille volte per emulare i loro calciatori preferiti ma che devono essere eseguite in maniera corretta e sicura, altrimenti si rischia di farsi male davvero. Ecco, domenica ai ragazzi faremo vedere proprio questo, come offrire giocate spettacolari al pubblico, in maniera giusta e in sicurezza, ovviamente con l’ingrediente migliore di tutti, ovvero il divertimento. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia giocare a pallone, indifferentemente dalla società per cui è tesserato. Il costo della giornata è di 20,00euro. Per informazioni e iscrizioni, contattare il numero 3762678662”