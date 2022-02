Rover, Pulce e Rocco: tre cani in cerca di casa, adottabili anche a distanza - Terzo Binario News

Ecco le storie di tre cani che sono davvero stati maltrattati dagli umani.

Rover è stato trovato legato con una corda ad un guardrail di una strada molto trafficata.

“Grazie al cielo – raccontano le volontarie – siamo arrivate in tempo perché il piccolo stava strattonando la corda e se si fosse slegato sarebbe sicuramente stato investito. Oggi è a casa di una volontaria, la brutta avventura che ha vissuto pare non lo abbia traumatizzato, Infatti è un folletto pieno di vita e allegria. Rover è un cucciolone di circa 1 anno e pesa meno di 10 kg. Per lui cerchiamo una bella famiglia che lo faccia vivere sereno ed amato!”.

Rover è a Caserta e si affida chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo. per info: sms/whatsapp (no chiamate) a Giusy 3476617523 o scrivere a Corinna carosiscorinna@gmail.com compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, risponderemo a tutti appena possibile. per aiutarci: iban: IT67T0306909606100000154830 Intesa San Paolo intestato a “Gli amici di Argo”

Mandateci una mail dopo la donazione in modo che possiamo ringraziarvi! http:// untesorodicane.blogspot.com /www.untesorodicane.org http://gliamicidiargo.blogspot.com/

Pulce è un incrocio tipo spinoncino; estremamente buono, docile ed affettuoso con tutti. Nato 21.5.2021 tg media, è adottabile anche a distanza. Oppure andate a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno, dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Per donare 5 X mille Codice Fiscale: 97441440159

Rocco, nove anni circa, occhi stupendi, buono e bravo al guinzaglio, consigliato come unico maschio, cerca una famiglia dove trascorrere il resto della sua vita in armonia. Chiamare il 3388344490.