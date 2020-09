Rottura tubazione acqua in via Casilina: circolazione interrotta per la Termini-Centocelle, bus deviati - Terzo Binario News

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia Roma Capitale

Alle 5,15 di sabato 12 settembre la Squadra del Distaccamento di Tuscolano I (3A) è intervenuta in Via Casilina, incrocio con Piazza della Marranella, per un danno d’acqua causato dalla rottura di una tubazione Acea. Questo quanto riferito dai pompieri. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Roma Capitale.

Circolazione momentaneamente interrotta per la Termini-Centocelle (Casilina/Marranella), deviati i bus delle linee 105 e 409.

#info #atac Ferrovia Termini-Centocelle: circolazione interrotta per intervento vigili del fuoco Casilina/Marranella e intervento urgente alla rete idrica, linee 105 e 409 deviate su percorsi alternativi, seguono aggiornamenti #roma — infoatac (@InfoAtac) September 12, 2020