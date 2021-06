Rottura di Rfi, poca acqua a Campo di Mare - Terzo Binario News

Pascucci avverte: “Calo di pressione, autobotte in arrivo, niente sprechi”

“RFI ci ha comunicato una grossa rottura (non nel nostro territorio) presente sulla rete idrica a servizio di Campo di Mare.

L’intervento è molto complicato e richiederà alcuni giorni.

È in atto pertanto una diminuzione del flusso idrico che potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Questa sera, grazie a un intervento di RFI, riempiremo il cassone con un’autobotte, cercando di alleviare i disagi.

SIETE INVITATI A NON USARE L’ACQUA SE NON PER MOTIVI INDISPENSABILI. In via precauzionale, tra le ore 24 di questa notte e le 5 di mattina di domani, INTERROMPEREMO IL FLUSSO IDRICO.

Siamo in costante contatto con RFI e vi aggiorneremo su ogni nuovo sviluppo”.

Alessio Pascucci

“PS accanto alla nostra Assessora Elena Gubetti vorrei ringraziare il sindaco di Manziana Bruno Bruni, il consigliere regionale Emiliano Minnucci, il responsabile di RFI Andrea Talera, l’architetto Matteo Mucci (RFI) e il direttore del Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano Daniele Badaloni per essersi tutti immediatamente attivati (nonostante sia sabato). Grazie di cuore.

PPS so che sono in corso disagi anche in alcune zone di Cerenova che in parte dovrebbero essere alleviati da queste manovre, in parte richiederanno altri interventi da parte di ACEA. Vi terremo informati anche su questo”.