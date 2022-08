Rottami di bici abbandonati a Ladispoli, dossier fotografico di un cittadino • Terzo Binario News

Un cittadino ha raccolto un dossier fotografico riguardante e biciclette abbandonate lungo i pali dei marciapiede di Ladispoli.

Fa anche un parallelo sull’ordinanza anti falò e le bici, sottolineando che come non c’è controllo per l’una, lo stesso avviene per quest’altra problematica.

“il sindaco Grando si affretta a firmare ordinanze come quella contro i falò in spiaggia ma non si preoccupa di farle rispettare.

Qui è esattamente lo stesso : le bici non possono starci ma nessuno si preoccupa di rimuoverle”.

E in qualche caso il cestino della bici diventa contenitore di rifiuti per i passanti.

