Rotary, Fidapa e i due Lions di Civitavecchia attivi per A Natale stiamo insieme - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Sono quattro associazioni dedite al servizio degli altri e quindi in un momento storico sociale così particolare hanno trovato naturale riunirsi in una iniziativa chiamata molto evocativamente “A Natale stiamo insieme”.

I due club Lions locali (Civitavecchia Santa Marinella Host e Porto Traiano) con il Rotary e la Fidapa hanno chiamato a raccolta i propri iscritti e con le loro donazioni hanno acquistato buoni pasto da distribuire alle famiglie civitavecchiese più bisognose. Tutti e quattro i sodalizi avevano già portato avanti singolarmente analoghe iniziative anche col supporto di alcuni supermercati locali, oppure con Caritas e Comunità S. Egidio e Casa di Cristina e Croce Rossa, sempre in aiuto delle realtà che maggiormente soffrono questo periodo. La Fidapa, una federazione femminile, per esempio si è concentrata nel sostegno alle donne in difficoltà.

Per spiegare “A Natale stiamo insieme” i quattro presidenti dei club Antonello Rambotti (Rotary Civitavecchia), Maurizio Antonio De Pascale (Lions Civitavecchia Santa Marinella Host), Primula Ferranti (Lions Civitavecchia Porto Traiano) e Patrizia Bravetti (Fidapa) hanno girato un videoclip reperibile anche su youtube.