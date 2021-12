Rotary Club Cerveteri-Ladispoli e Ladispoli 3 contro bullismo e il cyberbullismo - Terzo Binario News

Si è svolto ieri mattina, presso l’Istituto Comprensivo Ladispoli 3, il primo di una serie di incontri programmati per l’anno scolastico in corso, destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado, ai genitori ed i docenti dell’Istituto sul tema del Bullismo e Cyber-Bullismo.

Il Progetto, realizzato in collaborazione con Il Rotary Club Cerveteri-Ladispoli, è nato dall’esigenza di creare una rete per affrontare e prevenire un fenomeno così diffuso e fortemente in crescita.

L’obiettivo principale è quello di fornire ai ragazzi quegli strumenti di difesa per fronteggiare i pericoli riscontrabili nella vita reale ma anche quelli relativi alla realtà virtuale e guidarli in un cammino di riflessione attraverso il quale ritrovare il senso più autentico della nostra natura umana.

I ragazzi hanno partecipato attivamente all’incontro e dai loro interventi è emersa la necessità di un sostegno, di un punto di riferimento ma anche di un diverso approccio educativo che, attraverso la presenza costante di professionisti, permetterebbe non solo di intercettare situazioni di disagio ma favorirebbe soprattutto la crescita emozionale e pro-sociale degli studenti.

“Il Bullismo non è un problema di repressione bensì di educazione, formazione, disagio scolastico, disagio sociale, sono chiamati in campo tutti i soggetti che ne hanno la responsabilità e tutti devono attivarsi” così la Dirigente Scolastica Giovanna Bruno, presente all’incontro.

A tal fine sono programmati incontri con genitori e docenti per confrontarsi e riflettere su questo spinoso problema affinché si trovino le strategie migliori per promuovere, fin dalla tenera età, comportamenti improntati al rispetto per se stessi e per gli altri.

All’incontro ha preso parte come relatrice esperta la Prof.ssa Anna Maria Onelli, Pedagogista e Formatrice coadiuvata dall’insegnante Susy Di Lorenzo, ambedue rotariane.

Ha moderato l’incontro Margherita Frappa in qualità di Presidente del Rotary Club Cerveteri-Ladispoli, nonché Referente d’Istituto per il Bullismo e il Cyber-Bullismo.