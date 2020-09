Ha rotto un piatto in testa ad uomo e lo ha rapinato di zaino, 300 euro e portasoldi in oro. L’episodio è avvenuto alle 17,30 di domenica 6 settembre in via Deserto del Gobi, zona Torrino.

A colpire un giovane, sui vent’anni. Vittima un 69enne, trasportato all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso (vista la dinamica dell’accaduto).

Indaga la Polizia.