Romina Mosconi è la "Donna dell'anno" • Terzo Binario News

Domani alle 17:15, la Sala Conferenze della Cariciv ospiterà la cerimonia di premiazione

Allegra, determinata e tostissima, Romina Mosconi è la “Donna dell’anno” sia per il costante impegno professionale che per la straordinaria forza d’animo.

Il premio verrà consegnato domanialle 17:15, presso la Sala Conferenze della Fondazione Cariciv di Civitavecchia. Un riconoscimento che appare, fin dalle prime battute, come un atto di profonda giustizia per una figura che ha saputo declinare la propria professionalità in modi diversi ma sempre coerenti. Come docente, ha guidato generazioni di scolari con passione; come giornalista, ha raccontato il territorio con precisione e onestà.

Ma oltre i titoli, il premio celebra la “donna combattente”. Romina infatti è nota per la sua capacità di affrontare le sfide della vita, anche le più dure, senza mai smarrire quel sorriso contagioso che è diventato il suo segno distintivo. Chiunque abbia avuto il piacere di collaborare con lei o di incrociare il suo cammino parla di una persona rara, dotata di una empatia profonda e di una luce capace di portare il sole anche le giornate più buie.

“Sono davvero felice – ha commentato entusiasta – e invito tutti, chi può, a partecipare domani a questo momento così speciale e carico di emozioni”.